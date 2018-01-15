Количество киберпреступлений возрастает на 2,5 тысячи в год - глава Киберполиции

Количество выявленных преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается в среднем на 2,5 тысячи ежегодно.
Об этом в интервью ЭП рассказал глава киберполиции Сергей Демедюк.
По словам Демедюка, Департамент киберполиции – новое подразделение Национальной полиции. Он только формируется. Однако с каждым годом приобретает больший опыт, нарабатывает методологию, получает знания от зарубежных партнеров.
“Благодаря этому мы ежегодно обнаруживаем и документируем все больше таких преступлений”, – отметил председатель.
“Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2500. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. – исключительно киберпреступления. За одиннадцать месяцев 2017 мы направили в суд обвинительные акты по 726 лицам”, – озвучил статистику Демедюк.
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