Новые алгоритмы Facebook снижают охват публикаций СМИ и брендов

12 января основатель Facebook Марк Цукерберг разместил на своей странице большой пост, в котором объяснил новую политику соцсети. Публикации СМИ и брендов в лентах вытесняют записи обычных пользователей, что противоречит виденью компании.
“Мы создали Facebook, чтобы помочь людям оставаться на связи”, – говорит Марк.
Это отличные новости для пользователей социальной сети. Теперь в новостной ленте будут отображаться только реально интересные посты. Это сделает времяпровождение в Facebook намного приятнее, по мнению владельца компании.
Но что делать предпринимателям? Эта новость говорит о том, что стоимость клиента, пришедшего с Facebook, значительно повысится. И интернет-бизнесменам уже сейчас есть смысл искать альтернативные варианты продвижения.
Почему Telegram – самая перспективная альтернатива Facebook в 2018
Разберем преимущества мессенджера на примере нового канала Олеся Тимофеева, идейного вдохновителя самого крупного в Восточной Европе саммита по интернет-маркетингу –
Подписываясь на каналы, человек сразу выделяет для себя наиболее интересные, включает уведомления и, возможно, закрепляет их в списке чатов:
Публикации набирают много просмотров. Пример: на канал подписано 3133 человека. Запись собирает примерно 5,4 тыс. просмотров, что составляет 172%:
Для сравнения, в сообществе во ВКонтакте с 66,6 тыс. подписчиков запись примерно за то же время собирает около 1.9 тыс. просмотров. Это 3%. Разница колоссальная.
Быстрый рост аудитории
В Telegram доступны новые интересные форматы взаимодействия с подписчиками: сообщения, аудио- и видеофайлы. Это вызывает интерес. Так, всего один рекламный пост в Instagram помог набрать более 2 000 подписчиков в Telegram всего за сутки.
А в течение еще 9 дней количество пользователей увеличилось еще на 1 000 уже органически.
Снижение охвата в Facebook для брендов – не самая лучшая новость вначале 2018 года. Но назвать ее плохой нельзя. Потому что всегда есть альтернативные инструменты. Их принцип работы может отличаться, но это не значит, что эффективность будет ниже. Главное,
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