Новые алгоритмы Facebook снижают охват публикаций СМИ и брендов

12 января основатель Facebook Марк Цукерберг разместил на своей странице большой пост, в котором объяснил новую политику соцсети. Публикации СМИ и брендов в лентах вытесняют записи обычных пользователей, что противоречит виденью компании.

“Мы создали Facebook, чтобы помочь людям оставаться на связи”, – говорит Марк.

Это отличные новости для пользователей социальной сети. Теперь в новостной ленте будут отображаться только реально интересные посты. Это сделает времяпровождение в Facebook намного приятнее, по мнению владельца компании.

Но что делать предпринимателям? Эта новость говорит о том, что стоимость клиента, пришедшего с Facebook, значительно повысится. И интернет-бизнесменам уже сейчас есть смысл искать альтернативные варианты продвижения.

Почему Telegram – самая перспективная альтернатива Facebook в 2018

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Пользователь самостоятельно формирует ленту

Подписываясь на каналы, человек сразу выделяет для себя наиболее интересные, включает уведомления и, возможно, закрепляет их в списке чатов:



Высокая открываемость сообщений

Публикации набирают много просмотров. Пример: на канал подписано 3133 человека. Запись собирает примерно 5,4 тыс. просмотров, что составляет 172%:

Для сравнения, в сообществе во ВКонтакте с 66,6 тыс. подписчиков запись примерно за то же время собирает около 1.9 тыс. просмотров. Это 3%. Разница колоссальная.

Быстрый рост аудитории

В Telegram доступны новые интересные форматы взаимодействия с подписчиками: сообщения, аудио- и видеофайлы. Это вызывает интерес. Так, всего один рекламный пост в Instagram помог набрать более 2 000 подписчиков в Telegram всего за сутки.

А в течение еще 9 дней количество пользователей увеличилось еще на 1 000 уже органически.