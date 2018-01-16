МВФ возражает против президентского законопроекта об антикоррупционном суде

Международный валютный фонд раскритиковал президентский законопроект об антиконституционном суде. Об этом свидетельствует копия письма главе администрации президента Игорю Райнину, опубликованная “Европейской Правдой”.

Согласно документу, МВФ приветствует инициативу по созданию Антикоррупционного суда, однако у фонда есть целый ряд возражений касательно текста законопроекта 7440.

Большинство возражений касаются критериев избрания судей антикоррупционных судов, участия международных экспертов в процедуре избрания судей, а также подсудности нового суда.

В первую очередь эксперты МВФ требуют, чтобы Общественный комитет международных экспертов имел решающий голос при выборе судей в новый суд. Сейчас же законопроект предлагает международным экспертам право только совещательного голоса.

“Если международным экспертам не будет дано право окончательного решения, честность судей будет вызывать сомнение с самого начала. То, что сейчас предлагает этот законопроект, противоречит требованиям Венецианской комиссии об участии международных экспертов”, — говорится в документе.

Также международные эксперты обратили внимание, что законопроект имеет целый ряд норм, которые ставят под вопрос работу суда.

Во-первых, в нем не определяется количество судей антикоррупционного суда, а все отдается на усмотрение Судебной администрации. МВФ видит в этом поле для манипуляции и предлагает, чтобы в антикоррупционном суде было 50 судей.

К тому же фонд обращает внимание на то, что законопроект 7440 запрещает бывшим правоохранителям на протяжении 10 лет быть судьями антикоррупционного суда. Также, по мнению МВФ, использование полиграфа для судей антикоррупционного суда является чрезмерным и должно быть устранено.

Третья группа требований МВФ касается подсудности антикоррупционного суда. Первоначально планировалось, что Антикоррупционный суд (АС) будет рассматривать дела о коррупции, в которых замешаны чиновники категории А и Б, а сумма взятки превышает 1,6 млн грн. Однако разработчики законопроекта решили, что антикоррупционные судьи будут рассматривать дела по 15 статьям Криминального кодекса в части злоупотребление властью или официальным статусом, незаконное обогащение и отмывание денег.

Однако МВФ требует вернуться к первоначальной идее, чтобы антикоррупционный суд рассматривал дела исключительно НАБУ и САП.

“Такое расширение юрисдикции криминальными статьями может привести к засорению работы суда и к тому, что он не сможет выполнять свою главную функцию — рассматривать дела НАБУ и САП”, — говорится в документе.

Поэтому МВФ рекомендует пересмотреть законопроект и внести в него изменения, чтобы он соответствовал требованиям Венецианской комиссии.