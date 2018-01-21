Стало известно, сколько украинских семей обратилось за субсидиями в 2017 году

Все рекорды, несмотря на заверения президента и правительства об улучшении благосостояния украинцев, побил 2017 г. — за 11 месяцев за субсидиями обратилось 8 млн семей, а выплаты составили 55,4 млрд грн по коммуналке и 1,9 млрд — по сжиженному газу и печному топливу. Легко подсчитать, что за год придется выплатить минимум 62 млрд грн, но есть еще и долг бюджета за предыдущие годы, превышающий 23 млрд.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Александр Сергиенко, кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра “Институт города”. По его данным, задолженность населения за ЖКУ за 2016 г. выросла втрое — с 8,8 млрд до 29 млрд грн и держалась на этом уровне весь 2017-й. В ноябре долг населения побил все предыдущие “рекорды” и составил 30,6 млрд грн, а уровень оплаты опустился до 89%.
“В итоге предприятия ЖКХ и облгазы недополучили из-за долгов населения и невыплат из госбюджета колоссальную сумму — 53,6 млрд грн, поэтому задавать вопрос о качестве коммунальных услуг просто некорректно, — отмечает эксперт. — Понятно, что коммунальщики, как всякие нормальные хозяйственники в такой ситуации, начинают всеми правдами и неправдами “экономить” — недогревать теплоноситель, не подавать горячую воду летом (когда ее себестоимость втрое выше тарифа), недокачивать холодную на верхние этажи, бодяжить природный газ воздухом на ГРС и применять еще немало других хитростей, о которых мы даже не догадываемся”.
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