Вертикальные фермы захватывают города, тоннели и даже пустыни

В ближайшем будущем многие страны столкнутся не только с ростом населения, но и с нехваткой пахотных земель. Например, Китай, Сингапур и ОАЭ уже экспериментируют с вертикальными гидропонными фермами, которые не нуждаются в почве. Многие компании также разрабатывают системы аквапоники, которые объединяют в себе рыбное хозяйство и огород. Издание Inhabitat собрало 6 примеров применения аквапоники, гидропоники и аэропоники в самых, казалось бы, неприспособленных для сельского хозяйства условиях.
Многие магазины в последние годы начали выращивать листовую зелень «не отходя от кассы». Такой подход выгоден по нескольким причинам. Во-первых, продукция не портится в процессе транспортировки, а во-вторых, покупателей проще привлечь, если показать им зеленые грядки. Американская торговая сеть Target весной 2017 года начала тестировать вертикальные гидропонные фермы в своих филиалах. Системы выращивания листовых овощей и трав для Target разработали специалисты из Медиалаборатории МТИ и дизайнеры из компании Ideo. В будущем торговая сеть планирует выращивать на территории магазинов картофель, свеклу и кабачки.
Некоторые арабские страны, которые полагаются преимущественно на доходы от нефти, постепенно начинают исследовать новые ресурсы и открывать новые экономические модели. Такой подход должен помочь им в будущем, когда доходы от нефти начнут падать. Саудовская Аравия совместно с американским стартапом AeroFarms построила первую на Среднем Востоке аэропонную ферму, которой не нужна ни вода, ни почва. Растения на ферме, расположенной в городе Джидда, получают питательные вещества от испарений.
Также Саудовская Аравия получает 15% помидоров за счет гидропонных ферм компании SunDrops Farms, которые работают от энергии солнца. Небольшое количество воды, необходимое для растений, сотрудники фермы получают из Персидского залива. С помощью солнечного нагрева воду опресняют, а затем используют для ухода за растениями.
Многие компании создают контейнерные фермы и другие портативные системы выращивания овощей, которые можно поставить в оживленном районе города. Компания Farm 360 оборудует гидропонные грядки на территории склада. Ее фермы используют на 90% меньше воды, чем традиционные хозяйства, а также получают всю электроэнергию от возобновляемых источников. Farm 360 поставляет свои овощи в ближайшие продуктовые магазины. Еще один плюс городских ферм — это рабочие места для жителей отдельных районов.
Фермы нового типа помогают и тем регионам, которые оказались в изоляции. С 2010-х годов ООН устанавливает на крышах в секторе Газа (Палестина) аквапонные мини-фермы. Всего к этому времени оборудовано более 200 таких установок и их число продолжает расти.
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