Газсбыты задолжали «Нафтогазу» свыше 20 млрд грн

Украинские региональные газоснабжающие компании (облгазсбыты) за год увеличили долги за приобретенный у государственного холдинга «Нафтогаз Украины» природный газ в два раза — до 20,4 миллиарда гривен, — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«По состоянию на 9 января 2018 суммарная задолженность этих компаний составила 20,4 миллиарда гривен (без учета объемов газа, который был поставлен в декабре), увеличившись за последние 12 месяцев вдвое», — проинформировали в компании.
По данным НАК, «Нафтогаз» планирует еженедельно публиковать информацию о задолженности облгазсбытов, чтобы избежать дальнейшего неконтролируемого роста долгов этих компаний.
В «Нафтогазе» также выразили обеспокоенность из-за действующего порядка проведения расчетов за газ, который отпускается облгазсбытам и поставляется конечным потребителям — получателям льгот и субсидий.
Как напомнили в НАКе, в соответствии с законодательством, которое действует с начала 2018 года, облгазсбыты получают голубое топливо для таких категорий потребителей исключительно от «Нафтогаза». Однако в то же время законодательство позволяет этим компаниям часть полученных от потребителей денег, в том числе расчетов из госбюджета, которые были проведены для незащищенных категорий потребителей, использовать для оплаты газа, который был куплен в других оптовых поставщиков (не у «Нафтогаза»).
«По новым правилам мы обязаны поставлять газ, но газсбыты смогут направлять полученные за него деньги для проведения расчетов с другими компаниями. Это не является монетизацией, а созданием возможности для вывода денег из «Нафтогаза», так и из государственного бюджета Украины», — заявил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.
В «Нафтогазе» добавляют, что рост задолженности облгазсбытов приведет к ухудшению финансовых результатов НАК и уменьшению платежей холдинга в госбюджет.
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