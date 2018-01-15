Эксплуатация электромобиля обходится на 50% дешевле, чем машины с ДВС

Данные исследования Мичиганского университета приводит Forbes. Исследователи выясняли, какую выгоду получит средний американец, если пересядет с традиционного бензинового или дизельного автомобиля на электрический. Выяснилось, что его расходы сократятся более чем в два раза.
В исследовании сообщается, что в среднем годовая эксплуатация электромобиля обходится в $485. Годовое же содержание автомобиля с бензиновым двигателем исследователи оценили в $1117. Это исследование основывалось только на стоимости бензина и электричества в США. Расходы на содержание и обслуживание не учитывались. Но исследователи сообщают, что и они у электрокаров также ниже.
Дело в том, что электромобили проще по своему устройству. В них меньше деталей и расходных материалов, которые периодически требуют замены. У электрокара нет выхлопной системы, меньшая потребность в охлаждении, меньше движущихся элементов, нет свечей зажигания или головок цилиндра. Поэтому и с точки зрения обслуживания EV обходятся дешевле.
Величина экономии разнится от штата к штату. Так, самая незначительная разница в расходах на содержание автомобилей с электродвигателем и ДВС на Гавайях. Там все плохо и с ценами на бензин, и с ценами на электричество, поэтому годовая заправка бензином в среднем обойдется в $1500, а зарядка электромобиля в $1100. Самая большая выгода наблюдается в штате Вашингтон. Там годовые расходы на бензин и электричество — $1338 и $372 соответственно. Нет ни одного штата, где бензин обходился бы дешевле.
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