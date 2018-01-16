Технология поиска воды на астероидах проходит испытания на орбите

Компания Planetary Resources запустила спутник Arkyd-6 CubeSat с экспериментальной технологией поиска водных ресурсов, которая поможет в будущем добывать полезные ископаемые в космосе.

Спутник стартапа Planetary Resources, поднявшийся на орбиту с космодрома в Южной Индии на борту индийской ракеты PSLV, уже начал передавать телеметрию. Arkyd-6 успешно отделился от четвертой ступени ракеты-носителя через 30 минут после запуска и теперь находится на солнечно-синхронной орбите, сообщает New Atlas.

Это второй спутник компании, первым был А3R, запущенный в 2015 году с МКС. Его основная задача — доказать возможность применения технологии геодезической съемки Arkyd-301.

Сейчас в центре внимания инженеров Planetary Resources — бортовой средневолновой инфракрасный (MWIR) визуализатор, который действует в диапазоне от 3 до 5 микрон ИК-спектра и использует изготовленную на заказ оптику для обнаружения молекул воды. По словам представителей компании, это первый в мире коммерческий инструмент MWIR, который используется в космосе.

«Если все экспериментальные системы будут работать успешно, Planetary Resources намерена использовать спутник Arkyd-6 для получения ИК-изображений поверхности Земли, включая сельскохозяйственные регионы и инфраструктуру для добычи ископаемых и энергии, — говорит Крис Вурхис, главный инженер компании. — Вдобавок, у нас появится возможность осуществлять определенные астрономические наблюдения с точки на околоземной орбите. Информация, полученная Arkyd-6, послужит основанием для научной и экономической оценки астероидов во время будущей миссии по изучению космических ресурсов».