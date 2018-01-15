По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (61,199 млн и 44,394 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 45). Максимальный курс продажи доллара 28,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,57-28,58 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активных заявок по доллару на сумму более 106,593 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5600 – 25 000
28,5300 – 55 000
28,5300 – 2 000
28,5300 – 20 000
28,5300 – 25 000
28,5300 – 15 000
28,5200 – 200 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,5500 – 5 000
26,5700 – 10 000
28,4300 – 366 800
28,5000 – 2 000
28,5000 – 9 100
28,5000 – 400
28,5300 – 3 400
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.4696 (предыдущий 28.6155)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.4898 (предыдущий 28,4903)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всех торговцев обяжут установить POS-терминалы3 ч. назад - 1502 20
Гривна пережила три девальвации — Пинзеник2 ч. назад - 905 16
GM показала робомобиль без руля и педалей (видео)8 ч. назад - 632 12
Накопительная система пенсий не потребует роста налогов – Розенко15 ч. назад - 933 10
Стратегию-2020 поменяли: главные новшества13 ч. назад - 1415 6
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты15 ч. назад - 5138 3
Мошенники снимают еврономера по всему Киеву9 ч. назад - 3961 4
Когда закончится "давление" на гривну - прогноз экспертов7 ч. назад - 2808
Что ждать от курса на этой неделе?11 ч. назад - 2671 1
Какой валюте украинцы доверяют больше всего15 ч. назад - 2652
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 2729 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2004 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 5270 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3030
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1892 2
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-терміналиОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Что можно узнать по номеру банковской карточки ?Ринок банківських послуг