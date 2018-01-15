По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (61,199 млн и 44,394 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 45). Максимальный курс продажи доллара 28,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,57-28,58 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активных заявок по доллару на сумму более 106,593 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5600 – 25 000

28,5300 – 55 000

28,5300 – 2 000

28,5300 – 20 000

28,5300 – 25 000

28,5300 – 15 000

28,5200 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,5500 – 5 000

26,5700 – 10 000

28,4300 – 366 800

28,5000 – 2 000

28,5000 – 9 100

28,5000 – 400

28,5300 – 3 400





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.4696 (предыдущий 28.6155)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.4898 (предыдущий 28,4903)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.