В ОСМД перешли менее четверти жильцов многоквартирных домов

Закон Украины №417, который разрабатывался и принимался как документ, определяющий права собственности совладельцев многоквартирных домов, перечеркнул все идеи правительства.

Такую мысль высказал эксперт Александр Сергиенко в своей статье на ZN.UA

Он считает, что Закон перечеркнул все идеи, ранее выдвигаемые правительством в этой области. Это привело к тому, что ситуацию загнали в угол. Сегодня в этой области наблюдается неопределенность. На сегодняшний день конечные потребители услуг ЖКХ беспомощны. В доказательство своей идеи эксперт приводит факт отсутствия определенной информации о том, чем предполагалось заменить пресловутые ЖЭКи, и в чем будет заключаться реформа этой сферы. По его мнению, произошел передел рынка, стоимость этого процесса составляет много миллиардов гривен.

Александр Сергиенко поясняет, что принятие Закона ничего не изменило, так как отсутствует пакет подзаконных актов – правила, регламенты, инструкции. Без этих документов Закон работать не будет. Именно этот факт привел к ухудшению ситуации и отказу жителей многоквартирных домов создавать ОСМД.