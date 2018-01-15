Украинцы за год потратили более 2 миллиардов долларов на новые авто - СМИ

В прошлом году в Украине продали почти 80 тысяч новых автомобилей, а сумма покупок составила более двух миллиардов долларов.
Об этом сообщает RST.ua.
Наибольшая доля продаж была в Киеве. Там за 12 месяцев купили 30 тысяч автомобилей на сумму 900 миллионов долларов. На втором месте Харьков, где в прошлом году купили более 6 тысяч авто, на которые потратили почти 200 миллионов долларов.
Тройку замыкает Днепр. В регионе продажи составили 5,7 тысяч автомобилей на сумму 170 миллионов долларов.
Согласно сообщению, самые дорогие автомобили покупали одесситы. У них средняя стоимость автомобиля – 33 тысячи долларов. А в Чернигове предпочитали бюджетные авто – средняя цена машины составляла менее 25 тысяч долларов.
Самой популярной маркой в 2017 году стала Toyota. Автомобилей этого бренда в Украине продали почти 10 тысяч. Также украинцы часто покупали легковушки Renault и Volkswagen. Среди моделей бестселлером стал кроссовер Kia Sportage. Таких авто в год продали более трех тысяч.
Кроме этого, украинцы покупали и премиальные автомобили. Например, за год продали два автомобиля Rolls-Royce Wraith, каждый из которых стоит почти полмиллиона долларов.
Для сравнения, в 2016 году в Украине было продано более 60 тысяч новых автомобилей. Тогда затраты на покупку новых легковых составили 1,8 миллиарда долларов.
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