GM показала робомобиль без руля и педалей (видео)

General Motors представила беспилотный электромобиль, созданный на базе Bolt EV. Автомобиль сделан без руля и педалей, так как рассчитан на полную автономность. Компания готова выпустить беспилотный электрокар уже в следующем году и заявила, что подала заявление в Министерство транспорта США с просьбой разрешить производство и эксплуатирование такого автомобиля, пишет Electrek.

Американский автопроизводитель собирается обогнать конкурентов с выходом на рынок полноценного беспилотного автомобиля. Пока остальные игроки обозначили первую половину 2020-х как время для выхода своего автономного транспорта, GM обещает робомобиль уже в 2019 году. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что это действительно беспилотный автомобиль, компания еще на этапе дизайна убрала из него педали и руль: у пассажиров просто физически не будет прямого доступа к элементам управления.

За автоматизацию в GM отвечает команда стартапа Cruise Automation, которую автогигант купил в 2016 году за $1 млрд. Сотрудничество компаний оказалось выгодно обеим. Сегодня автопилот GM признается одним из самых прогрессивных. Считается, что у компании есть все шансы выпустить на дороги автомобили без водителей первой. Cruise уже запустила сервис беспилотных такси, но пока только для сотрудников GM.

Генеральный директор Cruise Кайл Вогт в сентябре 2017 года заявил, что совместно с GM стартап уже готов выпускать сотни тысяч полноценных беспилотников в год. Он отметил, что говорит о настоящем массовом беспилотнике: не прототипе, который неуверенно передвигается по ограниченному пространству, а о транспорте, который сможет служить людям ежедневно. Вогт объяснял, что его компания сразу разрабатывала беспилотник в расчете на езду без водителя. То есть технически ему не нужен тестовый период со страхующим водителем за рулем — он может сразу поехать.

Возможно, из-за этой особенности в GM заявили, что не собираются идти по пути традиционных разработчиков беспилотных технологий. Такие компании, как правило, запускают тестовую программу с несколькими автомобилями и затем накатывают тысячи километров, пытаясь обучить свою технику. В компании уверяют, что развитие ее беспилотной технологии не подразумевает «мелкомасштабных тестов».