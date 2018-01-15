Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,9%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,01 грн до 28,54 грн, или на 1,9%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 28,20 грн до 28,55 грн, или на 1,2%.

Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках выросли за неделю с 28,02/28,36 до 28,37/28,67.

Таким образом, покупка выросла на 1,3%, а продажа – на 1,1%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сузился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей.

По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, в наступившей неделе ожидается продолжение роста доллара.

“Безналичный доллар может подняться до 28,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться по 28,7/29,0 грн”, – предполагает эксперт.