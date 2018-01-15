Межбанк: доллар, замедлив рост, приподнялся к 28,55

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,54/28,56 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку в США 15 января выходной день (Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), на украинском валютном межбанке торгуется доллар непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».
Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном снижении средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Оостатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ просели с уровня 52 509,3 млн. грн. к отметке 51 335,4 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.14 повысился, составив 28,55/28,58 UAH/USD tom.
К 10.37 котировки доллара не покинули отметку 28,55/28,58 UAH/USD tom, сопровождаясь очень «низкой» ликвидностью, отметил источник.
Около 11.07 безналичный доллар все еще пребывал на отметке 28,55/28,58 UAH/USD tom, удерживаемый на месте сбалансированной и низколиквидной торговлей.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,5300 / 28,5700
евро – 34,9235 / 34,9724
российский рубль – 0,5059 / 05070
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2242 / 1,2243
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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