Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 6 0

Межбанк: доллар, замедлив рост, приподнялся к 28,55

Межбанк: доллар, замедлив рост, приподнялся к 28,55

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,54/28,56 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку в США 15 января выходной день (Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), на украинском валютном межбанке торгуется доллар непопулярным в Украине валютированием tom или «завтра».

Еще не успели толком стартовать торги «американцем» на межбанке, как появилась новость сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном снижении средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Оостатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ просели с уровня 52 509,3 млн. грн. к отметке 51 335,4 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.14 повысился, составив 28,55/28,58 UAH/USD tom.

К 10.37 котировки доллара не покинули отметку 28,55/28,58 UAH/USD tom, сопровождаясь очень «низкой» ликвидностью, отметил источник.

Около 11.07 безналичный доллар все еще пребывал на отметке 28,55/28,58 UAH/USD tom, удерживаемый на месте сбалансированной и низколиквидной торговлей.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,5300 / 28,5700
евро – 34,9235 / 34,9724
российский рубль – 0,5059 / 05070

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2242 / 1,2243

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018