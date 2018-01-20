Стало известно, сколько Львов заработал на туристах в 2017 году (инфографика)

Львов в 2017 году посетили 2,6 млн туристов, которые потратили во время пребывания в городе € 615 млн.

Такие цифры приводит управление туризма Львовского городского совета.

В основном во Львов приезжают украинцы, поляки и белорусы. Также во Львов путешествуют из Турции, Германии, США, Литвы, Великобритании, Чехии и Канады.

“Для анализа рынка въездных туристов мы пользуемся тремя источниками сбора информации: опрос гостей города методом face to face, статистика посетителей центров туристической информации и данные Львовского туристического барометра, которому предоставляют информацию заведения размещения”, – рассказала начальник управления туризма Львовского горсовета Галина Малец.

В среднем один турист тратит около €75 в день, а средняя продолжительность пребывания – 4,4 дня.

Она также добавила, что в течение первых двух недель 2018 во Львов приехали около уже 250 тыс. туристов.