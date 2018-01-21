Airbus нарастил объем заказов в 2017 г. в 1,5 раза и обогнал Boeing

Авиастроительный концерн Airbus Group в декабре 2017 года получил рекордный в истории компании объем заказов на 841 самолет, что позволило компании обогнать американского конкурента Boeing по итогам всего года по данному показателю, следует из сообщения компании.
В начале январе американский конкурент Airbus – компания Boeing – сообщила, что увеличила поставки самолетов в 2017 году на 2% по сравнению с предыдущим годом, до рекордной отметки в 763 штуки. При этом компания обеспечила себе за год 912 новых заказов общей стоимостью 134,8 миллиарда долларов от 71 клиента.
“Если учитывать отмену заказов за декабрь, то чистый объем заказов за последний месяц 2017 года составил 776 самолетов. Это позволило нарастить портфель заказов за 2017 год до 1109 авиалайнеров против 731 самолета в 2016 году”, – указывает сегодня Airbus.
Кроме того, в декабре у компании был зафиксирован еще один рекорд – по поставкам самолетов. Компания поставила 127 авиалайнеров 50 клиентам, из них 105 самолетов A320, 12 самолетов A330, девять A350 WXB и один самолет A380. “В результате объем поставок за год достиг 718 самолетов против 688 самолетов в 2016 году”, – добавляет Airbus.
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