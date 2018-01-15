Стратегию-2020 поменяли: главные новшества

Украинцы в 2020 году будут жить лучше, чем планировалось в 2014 году. Кабинет министров внес изменения в принятую четыре года назад Госстратегию регионального развития страны до 2020 г. Как разъяснили в пресс-службе правительства, в этот документ внесли поправки, которые не только улучшили прежние показатели, например, ВВП и среднегодовой уровень дохода на душу населения, но и конкретизировали их, введя ежегодные индикаторы, которых не было ранее — только конечная цифра на 2020 г. Экономисты одобряют такую конкретику, но говорят, что Госстратегия — это рамочный документ, выполнение которого зависит от многих факторов, прежде всего от темпов роста экономики, сообщает “Сегодня”.

Прежде всего Кабмин планирует увеличить темпы роста ВВП (годовой объем товаров и услуг внутри страны в деньгах) на душу населения — до 87 тыс. грн к 2020 году. Это в 1,5 раза больше, чем по Госстратегии 2014 года (по ней планировалось достичь к 2020 г. среднедушевого ВВП 57,2 тыс. грн). В этом году ВВП должен быть почти 59 тыс. грн/чел.

А вот сами украинцы по новым планам разбогатеют ненамного — власть обещает увеличить к 2020 г. средние годовые доходы на человека с 45,4 до 46 тыс. грн, при том что в 2018-м должно быть 37,8 тыс. грн (3150 грн на одного, сейчас около 2800 грн). Не делают власти ставку на развитие малого бизнеса — количество малых предприятий (МП) за 3 года должно вырасти всего с 75 до 76 на 10 тыс. населения. Это намного ниже, чем в прежней стратегии — были планы достичь 93 МП на 10 тыс. чел.

Зато Кабмин надеется значительно увеличить приток инвестиций на 65% и поднять объемы экспорта на 5%, или до 1065 долларов на человека. Интересно, что из планов исчезли нормативы по количеству медперсонала на 10 тыс. населения, срокам прибытия скорой помощи, модернизации теплосетей и котельных, зато появились планы по увеличению объемов утилизации отходов — с 30,2% в 2017 году до 35% в 2020 г.

По мнению главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, отредактированная Госстратегия не только учла произошедшие за три года изменения в стране, но и стала более конкретной в плане сроков:

“Правильно, что введены ежегодные плановые цифры по всем показателям. А нормативы по медицине уйдут в Минздрав, по ЖКХ — в Минрегионстрой”.