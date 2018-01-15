Обмануть систему распознавания лиц можно с помощью напечатанных очков

Системы распознавания лиц становятся все более совершенными, и многим людям это не нравится. Тем, кто хочет остаться неузнанным, помогут особые технологии, сбивающие ИИ с толку. На основе одной из них американские исследователи создали очки — доступное и универсальное решение проблемы. О разработке рассказывает Digital Trends.

В ходе экспериментов ученые создали пять пар очков, которые доступны для использования 90% населения. Если надеть их, это помешает работе даже современного ИИ, настроенного на распознавание лиц. Плюсом очков является то, что их можно носить постоянно, в отличие от предыдущих вариантов типа маскирующей ткани. Более того, устройство можно будет распечатать на трехмерном принтере. В тестах было продемонстрировано, что очки успешно сбивают с толку нейросети VGG и OpenFace.

Разработанная технология очень неоднозначна. С одной стороны, она позволяет сохранить конфиденциальность в мире, где мы ежедневно оказываемся под прицелами камер, научившихся узнавать людей в лицо. С другой, распознавание лиц служит для обеспечения безопасности и любые устройства, нацеленные на обман системы, будут востребованы террористами и другими преступниками.