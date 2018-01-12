Премьер: Готовим программу госгарантий для модернизации шахт

Правительство разработает программу государственных гарантий для модернизации шахт.
Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Донецкую область.
“Мы готовим программу государственных гарантий для модернизации шахт, что позволит привлечь ресурс для модернизации отрасли в целом и как следствие повышение безопасности работы шахтеров украинских шахт”, – сказал Гройсман.
Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с профильными вице-премьером и министром, а также с председателем Донецкой ОГА. “Будем искать решения, которые позволят получить государственные гарантии”, – сказал Премьер-министр.
По его словам, сейчас следует принять важные меры для поддержки украинской угольной отрасли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 32771 22
Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой7 ч. назад - 1053 20
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2455 15
США продадут Норвегии оружия на $10 млрд14 ч. назад - 1046 13
Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман11 ч. назад - 1555 8
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 32771 22
В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины7 ч. назад - 4921 1
Украинским пользователям станет недоступно приложение Google Диск16 ч. назад - 3852 1
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2455 15
ГФС напомнила о новых правилах налогообложения товаров, ввозимых в ручной клади14 ч. назад - 2316
Мэр Киева представил новые трамваи PESA6 ч. назад - 576
Немцы смогут оплатить проезд кроссовкамиВчера, 15:10 - 1204 1
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 3775 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2580
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1595 2
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Идея БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг