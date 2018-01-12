Премьер: Готовим программу госгарантий для модернизации шахт

Правительство разработает программу государственных гарантий для модернизации шахт.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

“Мы готовим программу государственных гарантий для модернизации шахт, что позволит привлечь ресурс для модернизации отрасли в целом и как следствие повышение безопасности работы шахтеров украинских шахт”, – сказал Гройсман.

Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с профильными вице-премьером и министром, а также с председателем Донецкой ОГА. “Будем искать решения, которые позволят получить государственные гарантии”, – сказал Премьер-министр.

По его словам, сейчас следует принять важные меры для поддержки украинской угольной отрасли.