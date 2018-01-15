Разработчики Boeing создали дрона, который способен перевозить грузы массой до 227 кг (видео)

Инженеры компании Boeing создали прототип дрона, предназначенного для транспортировки грузов. Нынешняя версия способна нести полезную нагрузку до 500 фунтов (около 227 кг).
Полностью электрическое устройство содержит 8 пропеллеров. Базовая конструкция достаточно крупная, она состоит, в основном, из металла и батарей. Размеры БПЛА составляют 4,6х5,5х1,2 метра, а масса – около 339 кг. Менее чем за 3 месяца инженеры Boeing смогли создать новый дрон и провести тестовые полёты. На текущий момент прототип очень далёк от стадии коммерческого продукта. Даже нет уверенности, что он когда-либо поступит на рынок. Сама компания рассматривает его в качестве лётного испытательного стенда, который позволит развивать компоненты автономных технологий для будущих решений.
Работа Boeing в сфере создания грузовых дронов осуществляется одновременно с развитием проектов компании Aurora Flight Sciences. Она занимается разработкой автономных дронов и самолётов и была выкуплена Boeing в октябре прошлого года. Aurora Flight Sciences сотрудничает с DARPA в сфере разработки некоторых транспортных средств и технологий, а также Uber – в проекте летающего такси. Недавно Aurora Flight Sciences продемонстрировала возможность беспилотного снабжения войск при помощи вертолёта Marine UH-1H, модифицированного автономными системами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина – третья в мире по росту зарплатВчера, 18:00 - 4109 10
Эксперт назвал сроки укрепления гривныВчера, 21:00 - 7586 9
Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 годуВчера, 13:00 - 2125 9
Пенсионерам предложили поработать - КабминВчера, 14:00 - 3652 5
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты3 ч. назад - 3127 3
Эксперт назвал сроки укрепления гривныВчера, 21:00 - 7586 9
Украина – третья в мире по росту зарплатВчера, 18:00 - 4109 10
Пенсионерам предложили поработать - КабминВчера, 14:00 - 3652 5
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты3 ч. назад - 3127 3
Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 годуВчера, 13:00 - 2125 9
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 2009 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 1727 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 4807 5
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2876
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1797 2
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Україна - третя в світі за зростанням зарплатОбговорення статей
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUBForex
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок