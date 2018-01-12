Virgin Galactic успешно испытала туристический космический корабль

У будущих космических туристов появился повод для радости: теперь они еще на шаг ближе к долгожданному полету. Космический корабль Ричарда Брэнсона SpaceShipTwo (SS2) совершил успешный тестовый полет, пишет Futurism.
Корабль был поднят на высоту 15 километров двухфюзеляжным самолетом-носителем WhiteKnightTwo. Американская авиастроительная компания Scaled Composites построила его специально для старта туристического космоплана SpaceShipTwo. На предельной высоте самолет сбросил SS2 и тот перешел в режим планирования.
Это уже 7 подобный тест для корабля, и Брэнсон говорит, что последний. Теперь пришло время зажигать двигатели вновь. Компания прекратила полеты с запущенными двигателями в 2014 году. Тогда во время теста нового топлива корабль разрушился спустя несколько секунд после отсоединения от WhiteKnightTwo. Один пилот сильно пострадал, но успел катапультироваться, другой погиб. С тех пор двигатели не запускали.
Но следующие полеты SS2 должны вновь быть полноценными, потому что двигатель будет работать на полную мощность. Сейчас самолет разогнал корабль до скорости равной 0,9 Маха или 1100 км/ч — это предельная, по документам, скорость, на которой корабль может летать с выключенными двигателями. В компании признали тест успешным, все прошло по плану, а значит, туристические полеты все ближе. Об успешном испытании Брэнсон написал в своем Твиттере.
Так как полет проходил с отключенными гибридными ракетными двигателями, то для безопасности на борту не было топлива. Для его имитации использовался водяной балласт схожей массы. На высоте 7 км балласт сбросили, изобразив сжигание топлива и облегчение корабля. В результате космическое судно совершило мягкую посадку.
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