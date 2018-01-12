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Специалисты Euro NCAP назвали самый безопасный автомобиль 2017 года

Специалисты Euro NCAP назвали самый безопасный автомобиль 2017 года

Кроссовер Volvo XC60 второго поколения стал самым безопасным автомобилем по краш-тестам Euro NCAP в 2017 году. Всего в прошлом году по Европейской программе оценки новых автомобилей проверили безопасность почти 70 новых моделей.

Как известно, автомобили Volvo заслуженно считаются одними из самых безопасных в мире. Шведы особое внимание всегда уделяли системам безопасности. Не стал исключением и новый XC60. Его системы безопасности получили очень высокие оценки.

Например, в категории «Защита взрослых пассажиров» (Adult Occupant) шведский кроссовер набрал 98%, а в категории «Системы помощи водителю» (Safety Assist) – 95%.

Ранее руководство компании Volvo пообещало, что «к 2020 году ни один человек не будет гибнуть или получать серьезную травму в автомобилях Volvo». Судя по всему, шведы твердо намерены выполнить это обещание.

Отличились в этих тестах в прошлом году и некоторые другие автомобили. Например, Volkswagen Polo, Subaru Impreza и Opel Crossland X. Но у Volvo XC60 показатели все-таки лучше.

Отметим, что в 2017 году в тестах Euro NCAP ни одной из пяти звезд не получил Fiat Punto. А ведь 12 лет назад у него было целых пять звезд за безопасность. Просто итальянцы давно не обновляли эту модель, а правила оценки безопасности с тех пор стали более строгими.

По материалам autonews.ua
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