Британия намерена запретить пластиковую упаковку к 2042 году

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в течение 25 лет в стране будут запрещены пластиковая упаковка и пластиковые отходы. Уже в ближайшее время будут введены сборы за использование в магазинах одноразовых пластиковых упаковок и емкостей, таких как контейнеры для фруктов, пишет Phys.org.
«В последующие годы, я думаю, люди будут потрясены тем, как мы допускали использование такого количества пластмасс сегодня, — заявила Мэй. — Миллион птиц и более 100 тысяч морских млекопитающих и черепах умирают каждый год от запутывания в пластиковых отходах. В каждой третьей рыбе, пойманной в Ла-Манше, находят кусочки пластика. Это действительно одно из величайших экологических бедствий нашего времени».
Однако лидеры оппозиции и представители правозащитных организаций осудили предложения премьер-министра как недостаточные. Так, Винс Кейбл, лидер либеральных демократов, четвертой по величине партийной фракции в британском парламенте, заявил, что Соединенное Королевство должно «ликвидировать все пластиковые отходы, какие возможно, уже сейчас, а не в 2042 году». «Эти меры не соответствуют масштабам экологического кризиса, — говорит Луиза Эдж, активист в Greenpeace UK. — Мы не можем ждать еще 25 лет, прежде чем ликвидировать выброшенный пластик».
Тем не менее, сбор в пять пенсов ($0,7) за каждый проданный пластиковый пакет будет распространяться на все магазины в Англии. Он уже применяется в других частях Соединенного Королевства. Правительство намерено поощрять супермаркеты внедрять свободное хранение товаров, в которых продукты питания хранятся без пластиковой упаковки.
«Мы должны снизить спрос на пластик, сократить количество пластмассы в обращении и улучшить переработку, — добавила Мэй. — Чтобы достичь этих целей, мы будем действовать на всех этапах производства и потребления пластмассы».
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