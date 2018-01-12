В НБУ отчитались, сколько наличности на начало 2018 года находилось в обращении (инфографика)

Национальный банк Украины сообщил, сколько на начало 2018 года находилось наличных (банкнот и монет) на общую сумму 361,5 млрд. грн. Это на 20,5 млрд. грн (или на 6,0%) больше, чем на начало 2017 года.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Так, по состоянию на 01.01.2018 в наличном обращении находилось:
- 2,98 млрд. шт. банкнот на сумму 359,4 млрд. грн;
- 12,97 млрд. шт. монет на сумму 2,07 млрд. грн.
Больше всего в обращении находилось:
среди банкнот – банкнот номиналами 200 и одна гривна (19,94% и 18,36% соответственно);
среди монет – монет номиналами 10 и 1 копейка (29,36% и 18,79% соответственно).
Общее количество банкнот на душу населения составляло 70 шт., а разменных монет – 293 штуки (на 01.01.2017 – 70 шт. банкнот и 285 штук разменных монет соответственно).
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