VR-разработка Intel позволит смотреть футбол глазами игрока

Американская корпорация Intel приступила к разработке революционной технологии, позволяющей смотреть футбольные матчи с позиции игрока.
Об этом сообщает Daily Mail.
В основе уникального нововведения лежит съемка со всех точек многолинзовыми камерами.
По словам Брайана Кржанича, руководителя корпорации Intel, для записи миллиардов вокселей крупномасштабных действий специалистам необходимо записать все происходящее на стадионе, а не просто взять записи с 1-2 камер.
Уникальная технология с помощью сложного программного обеспечения совмещает весь отснятый материал, позволяя зрителю выбирать определенную точку обзора.
Кржанич назвал новый проект Intel революционной виртуальной реальностью, открывающей новый этап в развлекательной индустрии.
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