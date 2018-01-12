Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 160 0

VR-разработка Intel позволит смотреть футбол глазами игрока

VR-разработка Intel позволит смотреть футбол глазами игрока

Американская корпорация Intel приступила к разработке революционной технологии, позволяющей смотреть футбольные матчи с позиции игрока.

Об этом сообщает Daily Mail.

В основе уникального нововведения лежит съемка со всех точек многолинзовыми камерами.

По словам Брайана Кржанича, руководителя корпорации Intel, для записи миллиардов вокселей крупномасштабных действий специалистам необходимо записать все происходящее на стадионе, а не просто взять записи с 1-2 камер.

Уникальная технология с помощью сложного программного обеспечения совмещает весь отснятый материал, позволяя зрителю выбирать определенную точку обзора.

Кржанич назвал новый проект Intel революционной виртуальной реальностью, открывающей новый этап в развлекательной индустрии.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018