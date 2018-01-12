VR-разработка Intel позволит смотреть футбол глазами игрока

Американская корпорация Intel приступила к разработке революционной технологии, позволяющей смотреть футбольные матчи с позиции игрока.

Об этом сообщает Daily Mail.

В основе уникального нововведения лежит съемка со всех точек многолинзовыми камерами.

По словам Брайана Кржанича, руководителя корпорации Intel, для записи миллиардов вокселей крупномасштабных действий специалистам необходимо записать все происходящее на стадионе, а не просто взять записи с 1-2 камер.

Уникальная технология с помощью сложного программного обеспечения совмещает весь отснятый материал, позволяя зрителю выбирать определенную точку обзора.

Кржанич назвал новый проект Intel революционной виртуальной реальностью, открывающей новый этап в развлекательной индустрии.