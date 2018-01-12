По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (66, 603 млн и 58,642 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (66 и 45). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,60-28,61 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 111 активных заявок по доллару на сумму более 115,245 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5800 – 200 000
28,5800 – 200 000
28,5800 – 200 000
28,5800 – 200 000
28,5800 – 200 000
28,5800 – 20 000
28,5800 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,5000 – 1 300
28,5400 – 3 100
28,5500 – 6 000
28,5500 – 3 200
28,5500 – 4 800
28,5500 – 400
28,5500 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.6155
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4903
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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