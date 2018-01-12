Гонтарева и Фукс прокомментировали обвинения в содействии выведению Януковичем денег из Украины

В обнародованной телеканалом Al Jazееra схеме вывода из Украины денег окружением Виктора Януковича фигурирует экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, олигарх Сергей Курченко, нардеп Александр Онищенко и бизнесмен Павел Фукс. Наличность и облигации внутреннего государственного займа переводились на кипрскую компанию, а посредником была именно главный банкир Украины, которая на то время работала в компании Investment Capital Ukraine, говорится в сюжете ТСН.

В комментарии ТСН бизнесмен из Харькова и Москвы Павел Фукс отрицал факт покупки оффшора, но заявил, что на него много раз выходили с таким предложением.

“То, что касается меня, информация не то, что некорректна, а на уровне слухов. Мне это когда-то реально предлагали, я обсуждал это, причем не один человек ходил “по рынку”, но дальше обсуждения это не пошло”, – заявил он и возразил, что с такими предложениями обращался Курченко.

“Нет, с Курченко я не знаком”, – заверил бизнесмен. Фукс также отметил, что никогда не рассматривал вопрос о приобретении компаний, связанных с этим человеком.

“Я даже названия компаний узнал из прессы, и когда ранее в прессе публиковались названия, я таких не помню. Мне предлагали когда-то только одну компанию”, – сказал предприниматель.

Читайте также: Компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести из Украины $1,5 млрд – Al Jazeera

Он также опроверг существование общих дел и с украинским нардепом Онищенко, в частности и относительно кипрских офшоров.

“Никогда его не составлял и наглядно увидел, только когда Онищенко задерживали и затем публиковались эти документы в прессе. Возможно, они готовили предложение для меня, но я даже не помню, предлагал ли он мне это”, – пояснил Фукс.

По его словам, упомянутая в расследовании Al Jazееra кипрская компания ему не принадлежит, а украинских облигаций у него нет, никогда не было, и покупать он их не планирует. Причем себя Фукс идентифицирует исключительно с Украиной.

“Только украинский. Других паспортов у меня нет”, – заверил он. А материалы арабского телеканала предприниматель пояснил интересами конкурентов.

“Это, видимо, многим выгодно. Я хочу инвестировать в некоторые проекты и, возможно, кому-то мешаю. Думаю, в рамках расследования в отношении Онищенко, поскольку я в этих материалах, меня куда-то впутывают”, – предположил Фукс.

Гонтарева заявила, что не видит ничего плохого в том, что передавала в долг облигации госзайма украинскому бюджету. Несмотря на упреки в соучастии, она утверждает, что ее компания была лишь финансовым посредником, а ГПУ в этом деле ее не допрашивала.

Справка Finance.ua:

10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала засекреченный из-за содержания гостайны текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.

По информации Al Jazeera, текст приговора раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.