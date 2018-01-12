НБУ не получал решение суда по повторному иску Коломойского

Киевский районный суд Одессы в качестве обеспечительной меры по иску Игоря Коломойского запретил Приватбанку, Национальному банку Украины (НБУ), Министерству финансов, а также нанятым консультантам и детективам предпринимать действия, которые могут затронуть интересы олигарха.
Соответствующее решение суд принял 4 января по делу №520/97/180.
В то же время в Нацбанке сообщили, что пока не смогли ознакомиться с этим решением, поскольку документ к настоящему времени еще не передан регулятору, передает Интерфакс-Украина.
“Национальный банк Украины к настоящему времени не получил определение Киевского районного суда города Одессы от 4 января по делу №520/97/180. Сможем комментировать решение суда только после получения определения и ознакомления с его содержанием”, – сказали в пресс-службе НБУ.
Коломойский, в частности,обратился в суд с просьбой опровергнуть информацию, распространенную в сюжете одесской телекомпании АРС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 33081 23
Гройсман считает коррупцию преувеличенной проблемой7 ч. назад - 1055 20
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2469 15
США продадут Норвегии оружия на $10 млрд14 ч. назад - 1046 13
Внешний экономический долг Украины составляет 83% ВВП, - Гройсман11 ч. назад - 1557 8
Ажиотажный спрос на валюту: каждый день завозят по самолету кэша - финансист8 ч. назад - 33081 23
В Украине взлетели курс доллара и евро: НБУ назвал причины7 ч. назад - 4928 1
Украинским пользователям станет недоступно приложение Google Диск16 ч. назад - 3858 1
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg8 ч. назад - 2469 15
ГФС напомнила о новых правилах налогообложения товаров, ввозимых в ручной клади14 ч. назад - 2317
Мэр Киева представил новые трамваи PESA7 ч. назад - 580
Немцы смогут оплатить проезд кроссовкамиВчера, 15:10 - 1206 1
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 3780 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2580
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1595 2
Идея БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг