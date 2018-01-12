Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 139 0

НБУ не получал решение суда по повторному иску Коломойского

НБУ не получал решение суда по повторному иску Коломойского

Киевский районный суд Одессы в качестве обеспечительной меры по иску Игоря Коломойского запретил Приватбанку, Национальному банку Украины (НБУ), Министерству финансов, а также нанятым консультантам и детективам предпринимать действия, которые могут затронуть интересы олигарха.

Соответствующее решение суд принял 4 января по делу №520/97/180.

В то же время в Нацбанке сообщили, что пока не смогли ознакомиться с этим решением, поскольку документ к настоящему времени еще не передан регулятору, передает Интерфакс-Украина.

“Национальный банк Украины к настоящему времени не получил определение Киевского районного суда города Одессы от 4 января по делу №520/97/180. Сможем комментировать решение суда только после получения определения и ознакомления с его содержанием”, – сказали в пресс-службе НБУ.

Коломойский, в частности,обратился в суд с просьбой опровергнуть информацию, распространенную в сюжете одесской телекомпании АРС.

Справка Finance.ua

  • 15 декабря Коломойский через суд заблокировал расследование злоупотреблений в Приватбанке. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя иски Коломойского, заявила, что это “проявление слабости и страха, что результаты сотрудничества с Kroll и AlexPartners были очень неприятными для бывших акционеров”.
  • НБУ в конце декабря-2017 заявил о намерении подать апелляционную жалобу на определение Соломенского райсуда Киева по иску Коломойского, которым в рамках обеспечительных мер суд пытался заблокировать сотрудничество НБУ, Министерства финансов и Приватбанка с украинскими и международными компаниями – юридическими советниками и консультантами, которые занимаются финансовым расследованием деятельности Приватбанка и юридическим сопровождением дел, касающихся национализации банка.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018