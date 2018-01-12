НБУ не получал решение суда по повторному иску Коломойского

Киевский районный суд Одессы в качестве обеспечительной меры по иску Игоря Коломойского запретил Приватбанку, Национальному банку Украины (НБУ), Министерству финансов, а также нанятым консультантам и детективам предпринимать действия, которые могут затронуть интересы олигарха.

Соответствующее решение суд принял 4 января по делу №520/97/180.

В то же время в Нацбанке сообщили, что пока не смогли ознакомиться с этим решением, поскольку документ к настоящему времени еще не передан регулятору, передает Интерфакс-Украина.

“Национальный банк Украины к настоящему времени не получил определение Киевского районного суда города Одессы от 4 января по делу №520/97/180. Сможем комментировать решение суда только после получения определения и ознакомления с его содержанием”, – сказали в пресс-службе НБУ.

Коломойский, в частности,обратился в суд с просьбой опровергнуть информацию, распространенную в сюжете одесской телекомпании АРС.

Справка Finance.ua

15 декабря Коломойский через суд заблокировал расследование злоупотреблений в Приватбанке. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя иски Коломойского, заявила, что это “проявление слабости и страха, что результаты сотрудничества с Kroll и AlexPartners были очень неприятными для бывших акционеров”.