Украинцы составляют более 4% владельцев Blue Card в Германии

С 2013 года Blue Card – разрешение на пребывание и работу в Германии – получили 11 тыс. иностранных специалистов с высокой квалификацией. В 2016 году «голубые карты» были выданы уже более 17 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), сообщает DW.

Как сообщается, за первые шесть месяцев 2017 года на работу в Германию по этой программе приехали около 11 тыс. высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в Евросоюз.

Большинство трудовых мигрантов, которые получили «голубую карту» – европейский аналог американской Green Card, – граждане Индии. Почти каждый четвертый владелец Blue Card – из этого государства. На втором месте по количеству полученных разрешений на работу в ФРГ – китайцы (9,3% от общего количества выданных Blue Card). В списке тех, кто чаще других воспользовались правом оформить «голубую карту», – специалисты из России (6,5%), Украины (4,4%) и Сирии (3,7%).

По сравнению с другими европейскими странами Германия является лидером в привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов по программе облегченного трудоустройства. В 2016 году 95% всех выданных в Европе Blue Card пришлось на немецкий рынок труда. За Германией следуют Италия и Австрия. Возможность оформить Blue Card для работы в Германии была у иностранцев с 1 августа 2012 года. С помощью этой программы немецкие политики надеются частично решить проблему с дефицитом высококвалифицированных кадров в стране.

Претендовать на «голубую карту» могут специалисты с дипломом о высшем образовании, заключившие трудовой договор с немецким работодателем. При этом должен быть гарантированный годовой заработок как минимум 50 800 евро (до вычета налогов). Для представителей наиболее востребованных специальностей, в частности ученых, врачей, инженеров, программистов, он может быть низким – минимальный предел для отдельных профессий составляет 39 624 евро. «Голубая карта» выдается на четыре года.

При сохранении трудовых отношений уже после трех лет специалист может оформить немецкое разрешение на постоянное проживание. Если иностранный специалист владеет немецким языком на уровне B1, получить вид на жительство по программе Blue Card можно уже после двух лет пребывания в ФРГ.