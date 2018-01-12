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SpaceX перенесла испытания пассажирского корабля Dragon

SpaceX перенесла испытания пассажирского корабля Dragon

Американская частная космическая компания SpaceX отложила испытания пассажирского космического корабля Dragon, сообщается на сайте NASA.

Теперь испытательный полет аппарата без экипажа пройдет в августе 2018 года, а с астронавтами на борту – в декабре. Ранее планировалось провести полеты в апреле и в августе 2018 года.

В SpaceX причину переноса полетов не объяснили.

“Целью SpaceX остается провести в 2018 году первые показательные полеты, с экипажем и без, в рамках программы”, – сказала представитель компании Эва Беренд.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае 2015 года SpaceX впервые испытала пассажирский Dragon. Тогда проверялась система аварийного спасения космонавтов.

Ранее SpaceX показала интерьер сверхсовременного космического корабля Crew Dragon.

По материалам bigmir.net
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