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В "Укргаздобыче" планируют активизировать работу в Западной Украине

В "Укргаздобыче" планируют активизировать работу в Западной Украине

В ПАО “Укргаздобыча” рассказали о намерениях активизировать работу по доразведке существующих месторождений в Западной Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Для увеличения добычи газа в западном регионе Укргаздобыча активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ “Львовгаздобыча”, – отмечается в сообщении.

Предприятие планирует провести разведочное бурение на 6 месторождениях“Львовгаздобыче”.

По материалам Економічна Правда
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