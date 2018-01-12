В "Укргаздобыче" планируют активизировать работу в Западной Украине

В ПАО “Укргаздобыча” рассказали о намерениях активизировать работу по доразведке существующих месторождений в Западной Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Для увеличения добычи газа в западном регионе Укргаздобыча активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ “Львовгаздобыча”, – отмечается в сообщении.

Предприятие планирует провести разведочное бурение на 6 месторождениях“Львовгаздобыче”.