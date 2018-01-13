Fiat Chrysler инвестирует $1 млрд в перенос производства грузовиков из Мексики в США

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) инвестирует 1 миллиард долларов в завод по сборке грузовиков в штате Мичиган, куда будет перенесено производство из Мексики в 2020 году, сообщает компания в своем релизе.

“Компания подтверждает, что инвестирует более 1 миллиарда долларов в модернизацию Уорренского завода по сборке грузовиков (штат Мичиган) для производства грузовиков следующего поколения Ram Heavy Duty, которое будет перенесено из его текущего местоположения в Сальтильо, Мексика, в 2020 году”, – говорится в сообщении FCA.

FCA также собирается создать 2,5 тысячи рабочих мест на заводе. Вместе с этим компания сообщила о специальной единовременной выплате в 2 тысячи долларов примерно 60 тысячам рабочих компании в США, премия будет выплачена во втором квартале.

Эти шаги компания предприняла на фоне принятия налоговой реформы президентом страны Дональдом Трампом в конце минувшего года. Одним из ключевых пунктов своей избирательной программы Трамп называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом. Президент в своем Twitter уже поблагодарил FCA за инвестиции в перенос производства из Мексики.