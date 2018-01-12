3D-печать и криогенная заморозка помогут выращивать органы

Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали новый метод создания трехмерных структур, объединив 3D-печать с криогенными технологиями. Открытие, о котором рассказывает Science Daily, послужит основой для создания биологических структур, например, тканей и органов для трансплантации.
Ранее похожие исследования уже проводились, но структуры, которые по механическим свойствам совпадают с такими органами, как мозг и легкие, были созданы впервые. Это означает, что их можно будет использовать в качестве трехмерного каркаса для регенерации поврежденных тканей. В отличие от традиционной трансплантации, восстановление тканей на основе пористых каркасов позволит избежать таких проблем, как отторжение иммунной системой.
Мягкость искусственных тканей была достигнута за счет криогенных технологий. В процессе печати гидрогелевые чернила замораживались с помощью сухого льда, а после оттаивания созданные из них структуры становились мягкими, как ткани тела, но не разрушались под собственным весом.
В ходе тестирования технологии напечатанные структуры были засеяны фибробластами дермы — клетками, которые формируют соединительную ткань. Клетки успешно прижились. В дальнейшем эту технику можно будет использовать для выращивания целых органов в нуждах трансплантологии и медицинской науки. Пока исследователи создали структуры размером в несколько сантиметров, но в дальнейшем намерены увеличить их масштабы.
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