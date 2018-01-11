Украина побила рекорд по экспорту меда

Рост экспорта продукции из Украины отмечается во всех секторах, но абсолютный рекорд закрепился за медом. Украина заработала 87 млн долларов за счет пчеловодства. Крупнейшим покупателям продукта является Европейский Союз. Среди стран ЕС лидерами стали Германия и Польша.

При этом поставить в ЕС без квот в 2018 году Украина сможет уже 7900 т меда. Рост квот на экспорт меда в ЕС наметился еще в 2014 году. Тогда стоимость экспортируемого продукта составила 36,3 млн долларов, в 2015 году этот показатель снизился, а в 2016 году снова был зафиксирован рост. Тогда за пределы Украины продали меда на 57 млн долларов. В 2017 году эта цифра выросла еще на 10 млн долларов, написала на своей странице Facebook ведущий аналитик Совета по вопросам экспорта продовольствия UFEB Анна Бурка.

Кроме ЕС, украинский мед приобрели США на 26,99 млн долларов – это вдвое больше, чем в минувшие годы.