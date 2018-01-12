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Microsoft повысит точность технологии редактирования генов

Microsoft повысит точность технологии редактирования генов

Технология редактирования генов CRISPR широко применяется в различных областях – от медицины до сельского хозяйства. Однако точное и безопасное исправление генома все еще остается проблемой. Как сообщает Engadget, ключом к ее решению может стать новая разработка Microsoft.

Созданный компанией ИИ Elevation позволит предсказать, в какой именно точке лучше всего отредактировать ДНК, чтобы избежать побочных эффектов. Программа является дополнением к продукту 2016 года Azimuth.

В ходе обучения ИИ использовался огромный массив данных о проведенных CRISPR. Использование Elevation позволит избежать воздействия фермента на неправильный ген, что периодически случается из-за сходства некоторых генетических регионов. Программа уже доступна бесплатно в облаке. Введя название гена, который необходимо отредактировать, пользователь получит информацию о том, как избежать нежелательных эффектов.

По материалам hightech.fm
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