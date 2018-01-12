Samsung и Harman представили QLED-дисплей для крыши автомобиля (видео)

Видимо, это следующий уровень для любителей панорамных крыш в автомобилях — панорамный экран для крыши. Суть та же, но можно не переживать о том, что стекло испачкается или вечер окажется не лучшим для созерцания звездного неба. Экран от Samsung и Harman, представленный на CES, позволит расположить над головой пассажиров все, что угодно.

Крыша стала результатом совместной работы, проделанной после того, как Samsung купила Harman за $8 млрд. Компании также показали ряд мультимедийных гаджетов, которые вместе должны создавать целую экосистему для развлечений и управления автомобилем. Среди них — и полностью цифровая огромная центральная консоль, и отдельные дисплеи для пассажиров, и системы распознавания жестов и голоса. Такие «мультимедийные» автомобили будут логичным продолжением подключенных устройств, носимых гаджетов и умных домов.

По задумкам инженеров и дизайнеров Samsung и Harman, к моменту полноценного запуска всей системы стандарт 5G уже будет привычным для всех, а беспилотные автомобили заполнят улицы. В этом мире человек будет ждать от автомобиля получения особого комфорта и эмоций. Управлять машиной вручную уже не придется, поэтому тратить свободное время можно будет более эффективно. Система экранов, особого звучания, освещения будет как раз отвечать за это. А экран на крыше будет завершать всю композицию, создавая нужную атмосферу в автомобиле. Президент Harman говорит, что концепт должен помочь автопроизводителям перестать ставить в центр внимания конкретные гаджеты, а начать концентрироваться на эмоциях пассажиров и водителей.

Главный акцент ставится на том, что две компании будут позволять персонализировать каждый автомобиль, где будет стоять их система. Музыка, свет, звуки — все будет подстраиваться под конкретного человека. Harman вкладывает в это свои знания о предпочтениях людей в развлекательной технике, а Samsung — свою техническую экспертизу. В итоге каждый получит автомобиль, которым именно ему удобно управлять. Система позволит контролировать все системы голосом, жестами, прикосновениями. Останутся и традиционные джойстики. Во все это будет интегрирован смартфон, который также будет важным элементом управления. Единственная проблема — цена. Она не была названа, но зная, что мультимедийные системы Harman устанавливаются в топовых комплектациях автомобилей от BMW, Volvo и Mercedes, рассчитывать на широкую доступность экрана на крыше вашего авто, очевидно, не стоит.