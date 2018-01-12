Компания Blocks показала модульные смарт-часы с Alexa

Функционал часов Blocks зависит от ремешков, которые пользователь выбирает для них. Часы способны измерять пульс, следить за работоспособностью и выполнять другие функции стандартных умных часов. Теперь к ним добавилось голосовое управление через помощника Amazon Alexa. Новую модель компания представила на CES, пишет VentureBeat.

Как и в любом модульном девайсе, основным преимуществом должна стать возможность докупать возможности для часов в зависимости от привычек и темпа жизни владельца. Если часы нужны только для уведомлений со смартфона, зачем пульсометр. Прошло время и пользователь начал заниматься бегом — покупает отдельный блок для ремешка. В результате часы всегда подстраиваются под особенности жизни владельца, а разработчики могут выпускать различные новые блоки, когда технологии будут совершенствоваться.

На сегодняшний день разработанные блоки включают в себя измерение температуры, влажности, высоты. Есть блок с небольшим фонариком, который может служить также индикатором уведомлений. Можно дополнить часы специальной умной кнопкой, которая упростит взаимодействие с ними, позволив быстрее вызывать и использовать приложения и функции часов. Такая концепция удобна и для разработчиков ПО. Они создают приложения под каждый конкретный блок и могут сделать его еще более полезным и эффективным.

Помимо упомянутых выше блоков, есть блоки с поддержкой GPS и ГЛОНАСС, оптические датчики пульса, позволяющие получать больше информации во время тренировок. Количество блоков ограничено лишь фантазией разработчиков. Часы можно научить работать с NFC и оплачивать ими покупки. Есть концепция блока, измеряющего чистоту воздуха или ультрафиолетовое излучение. В феврале сторонние разработчики получат доступ к фирменному магазину приложений для блоков, что должно увеличить способности часов.