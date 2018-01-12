Разработан голографический видеофон

Команда инженеров Университета Пердью в Вест-Лафайетте (Индиана, США) создала систему, которая может использовать Wi-Fi для 3D-видеосвязи высокого разрешения на мобильных устройствах. Разработчики уверены, что новая голографическая технология будет востребована в медицине и криминалистике, пишет Engineer.
Система под названием Holostream преобразовывает 3D-видео в 2D-формат и использует стандартные алгоритмы сжатия для рендеринга данных, что делает возможным ее использование в стандартных Wi-Fi сетях.
Для того чтобы воспользоваться технологией, необходимо сначала сканировать объект 3D-камерой. Изображения формируются путем проецирования структурированных паттернов, которые позволяют камере определять форму и глубину объекта. Затем система представляет сканированный объект как сетку пересекающихся линий, которые образуют треугольники. Наложение на эту сетку обычного 2D-видео дает объекту текстуру и делает его реалистичным. Это позволяет записывать, сжимать, передавать и распаковывать голографическое видео в реальном времени.
«Насколько нам известно, эта система является первой в своем роде, которая может передавать 3D-контент высокого разрешения в реальном времени в стандартных беспроводных сетях», — говорит ведущий исследователь Сун Чан, который будет представлять исследования своей команды на конференции Imaging 2018 в Калифорнии.
«Современные методы сжатия видео достаточно эффективны, чтобы использовать 2D-видеосвязь в стандартных беспроводных сетях, — говорит Чан. — Если 3D-изображение точно преобразовать в 2D, то существующие платформы видеосвязи уже сейчас смогут поддерживать трехмерное изображение».
Точность передачи изображения, по словам разработчиков, позволит использовать Holostream для диагностики таких заболеваний, как депрессия и посттравматический синдром. Кроме того, трехмерное видео позволит улучшить технологию дистанционного управления медицинской аппаратурой при проведении сложных хирургических операций.
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