Межбанк: доллар к 28,446 поднял значительный рост гривневого ресурса

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 12,56 коп., на торгах четверга потерял 11,69 коп., оказавшись на уровне 28,4457 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 января с уровней предыдущего закрытия 28,34/28,36 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 09.58 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,42/28,46, а спустя 35 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,44/28,47 UAH/USD, вызвав появление на рынке регулятора, инициировавшего продажу доллара уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса. Цена интервенции – 28,42-43 UAH/USD.
По словам источника, появление регулятора, к которому подключились своими продажами экспортеры, вызвало коррекцию курса «американца», оказавшегося по состоянию на 11.06 на отметке 28,44/28,46, а через 14 минут уже на цифре 28,430/28,455 UAH/USD.
К полудню доллар, возобновив рост, оказался на уровне 28,44/28,46 UAH/USD, спровоцировав повторное вмешательство НБУ, который «вливал» дефицитные доллары уже по цене 28,45 UAH/USD. Собеседник отметил, что эта интервенция не оказала влияния на валютный рынок, а доллар к 12.38 оказался на отметке 28,44/28,48 UAH/USD.
На обеденный перерыв участники межбанка ушли около 13.13 Киева на цифре 28,44/28,46 UAH/USD. Эти цены держались до 14.40, когда на пустеющем рынке единичные продажи понизили курс «американца» до 28,435/28,455 UAH/USD.
Цена оставалась действующей до самого закрытия торгов.
На цифре 28,435/28,455 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 11 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,4457 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,4350 / 28,4550
евро – 34,2584/ 34,2797
российский рубль – 0,5004 / 0,5011
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2048 / 1,2049
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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