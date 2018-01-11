Dell запускает программу по переработке золота из материнских плат

Компания Dell первой в своей отрасли запустит пилотную программу по переработке электроники и извлечению золота из материнских плат, которое затем будет использоваться в производстве Latitude 5285 2-в-1.
Таким образом, благородные металлы дополнят пластик в замкнутом производственном цикле компании.
Старт программы запланирован на весну. Ожидается, что только в этом году будет произведено около миллиона новых плат с использованием переработанного золота.
Процесс рекультивации золота, разработанный партнером Dell – перерабатывающим центром Wistron GreenTech, на 99% снижает негативное воздействие на природу, по сравнению с традиционной добычей.
Программа уже успешно прошла технико-экономическое обоснование на серверных материнских платах.
Данная инициатива приблизит Dell к выполнению ее обещания включить в свой производственный цикл более 45 тысяч тонн переработанных отходов к 2020 году.
Отметим, что по данным Американского экологического агентства (EPA), переработке подвергается менее 80% электронных отходов. В США только из выброшенных телефонов ежегодно можно было бы извлекать золото и серебро на сумму около $60 млн.
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