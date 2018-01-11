Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 160 0

Dell запускает программу по переработке золота из материнских плат

Dell запускает программу по переработке золота из материнских плат

Компания Dell первой в своей отрасли запустит пилотную программу по переработке электроники и извлечению золота из материнских плат, которое затем будет использоваться в производстве Latitude 5285 2-в-1.

Таким образом, благородные металлы дополнят пластик в замкнутом производственном цикле компании.

Старт программы запланирован на весну. Ожидается, что только в этом году будет произведено около миллиона новых плат с использованием переработанного золота.

Процесс рекультивации золота, разработанный партнером Dell – перерабатывающим центром Wistron GreenTech, на 99% снижает негативное воздействие на природу, по сравнению с традиционной добычей.

Программа уже успешно прошла технико-экономическое обоснование на серверных материнских платах.

Данная инициатива приблизит Dell к выполнению ее обещания включить в свой производственный цикл более 45 тысяч тонн переработанных отходов к 2020 году.

Отметим, что по данным Американского экологического агентства (EPA), переработке подвергается менее 80% электронных отходов. В США только из выброшенных телефонов ежегодно можно было бы извлекать золото и серебро на сумму около $60 млн.

Справка Finance.ua:

  • Dell с 2012 года задействовала в производстве почти 23 тыс. тонн переработанных материалов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018