День финансов, 11 января: новый глава правления Приватбанка, повышение зарплаты учителей и плата за въезд в ЕС

Четверг, 11 января, был отмечен такими новостями:

Официально назначен новый глава правления Приватбанка. Наблюдательный совет Приватбанка назначил Петра Крумханзла на должность главы правления и подал документы в Национальный банк на его утверждение.

Кабмин разрешил размещение временно свободных бюджетных средств в иностранной валюте. До сих пор законодательство предусматривало размещение бюджетных средств исключительно в национальной валюте.

Правительство одобрило бюджет Пенсионного фонда на 2018. Кабинет министров утвердил бюджет с доходами 353,6 миллиарда гривен, расходами 345,8 миллиарда гривен.

Евросоюз не даст Украине 600 млн евро. По словам представителя ЕС, Еврокомиссия сейчас не может выделить транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро из-за невыполнения Украиной некоторых условий предоставления такой помощи.

Правительство одобрило программу улучшения автодорог. Кабмин утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 5 лет со сметой в 322 млрд грн.

В Евросоюзе хотят брать плату за въезд. В ЕС вынашивают планы по введению новых налогов и сборов, а также повышение некоторых существующих и планируемых платежей, чтобы компенсировать потерю взносов Великобритании.

Учителям повысили зарплаты. Сколько теперь они будут получать и от чего будет зависеть их зарплата, читайте здесь.

Кабмин утвердил перенос рабочих дней на 2018 год. Ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени.

Неактивные активы. За последние 26 лет из Украины выведено более 150 млрд долларов. Однако недавние события показывают, что собственники незаконно выведенных из Украины капиталов за рубежом могут столкнуться с рисками, значительно большими, чем в нашей стране. Подробнее об этом читайте в статье журналиста Finance.ua.