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Wal-Mart повысит минимальную зарплату до $11 в час, выплатит сотрудникам бонусы до $1 тыс.

Wal-Mart повысит минимальную зарплату до $11 в час, выплатит сотрудникам бонусы до $1 тыс.

Крупнейший ритейлер в США Wal-Mart Stores Inc. повысит минимальную оплату труда сотрудников до $11 в час и выплатит бонусы в размере до $1 тыс., говорится в сообщении компании.

Размер бонуса будет зависеть от стажа сотрудников; $1 тыс. получат те, кто проработал в компании более 20 лет.

Кроме того, Wal-Mart продлил оплачиваемый декретный отпуск для молодых мам до 10 недель и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 6 недель. Работники, усыновившие ребенка, получат бонус в размере $5 тыс.

Изменения вступят в силу с 17 февраля.

Ожидается, что повышение зарплат обойдется ритейлеру в дополнительные $300 млн в год, бонусы – в $400 млн.

Компания решила пойти на эти меры, поскольку ее прибыль может существенно вырасти как следствие снижения ставки налога на прибыль компаний – налог был снижен с 35% до 21%.

Акции Wal-Mart в начале торгов в четверг дешевеют на 0,2%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 48%, до $295 млрд.

По материалам Сегодня
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