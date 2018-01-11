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Siemens снова будет сотрудничать с компанией, которая участвовала в скандале с турбинами

Siemens снова будет сотрудничать с компанией, которая участвовала в скандале с турбинами

Российская корпорация “Ростех” и германский концерн Siemens реализуют в регионах России проект по созданию сети централизованных клинико-диагностических лабораторий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что соглашение уже подписано между предприятиями радиоэлектронного кластера “Ростех” и компанией “Сименс здравоохранение”.

“Лаборатории создаются в административных центрах субъектов РФ и будут предоставлять услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens”, – отметил источник издания.

В “Ростех” подтвердили эти планы, отметив, что в их реализации будут задействованы компании радиоэлектронного кластера госкорпорации.

В корпорации также сообщили, что в перспективе рассматривается возможность локализации производства лабораторного оборудования Siemens и расходных материалов на территории России. При этом в “Ростех” не стали раскрывать детали соглашения, отметив, что пока еще рано их обсуждать.

Справка Finance.ua:

  • 6 июля в СМИ появилась информация, что Россия в обход санкций осуществила поставку немецких газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.
  • В связи с антироссийскими санкциями ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию Крымского полуострова.
  • 11 июля германский концерн Siemens подал иски против причастных к поставке турбин в оккупированный Крым.
  • 26 июля послы ЕС согласились расширить антироссийские санкции за нелегальные поставки энергетических технологий на территорию оккупированного Крыма.
  • 15 сентября глава “Нафтогаза” Андрей Коболев заявил, что Siemens прекратила поставки оборудования в Украину, чтобы сохранить контракты с Россией.
По материалам ИТАР-ТАСС
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