Siemens снова будет сотрудничать с компанией, которая участвовала в скандале с турбинами

Российская корпорация “Ростех” и германский концерн Siemens реализуют в регионах России проект по созданию сети централизованных клинико-диагностических лабораторий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что соглашение уже подписано между предприятиями радиоэлектронного кластера “Ростех” и компанией “Сименс здравоохранение”.

“Лаборатории создаются в административных центрах субъектов РФ и будут предоставлять услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens”, – отметил источник издания.

В “Ростех” подтвердили эти планы, отметив, что в их реализации будут задействованы компании радиоэлектронного кластера госкорпорации.

В корпорации также сообщили, что в перспективе рассматривается возможность локализации производства лабораторного оборудования Siemens и расходных материалов на территории России. При этом в “Ростех” не стали раскрывать детали соглашения, отметив, что пока еще рано их обсуждать.

Справка Finance.ua:

6 июля в СМИ появилась информация, что Россия в обход санкций осуществила поставку немецких газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.

В связи с антироссийскими санкциями ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию Крымского полуострова.

11 июля германский концерн Siemens подал иски против причастных к поставке турбин в оккупированный Крым.

26 июля послы ЕС согласились расширить антироссийские санкции за нелегальные поставки энергетических технологий на территорию оккупированного Крыма.