В Швеции будут возвращать 25% стоимости легкого электротранспорта

Правительство Швеции приняло решение возвращать 25% стоимости электрических велосипедов, трициклов и квадроциклов. Общая сумма субсидий ограничена 350 млн шведских крон, или $12 млн в год, пишет Gas2.
Правительство Швеции будет стимулировать переход граждан на электровелосипеды, трициклы и квадроциклы. Любой гражданин Швеции, который приобрел легкое средство передвижения с электромотором после 20 сентября 2017 года, имеет право на возврат 25% его стоимости от государства.
Программа скидок не распространяется на сегвеи и устройства-балансиры, однако в некоторых случаях электрическое кресло-коляска или ручной велосипед смогут претендовать на скидку, пишет издание. Предполагается также, что микроавтомобиль Renault Twizy, оснащенный педалями и электродвигателем, будет иметь право на участие в программе. Кроме того, шведские власти будут следить за производителями и продавцами электровелосипедов, чтобы не допустить автоматического повышения цен на сумму скидки.
В прошлом году в Швеции было продано около 67 тыс. электрических велосипедов. «Исследования показывают, что электрические велосипеды заменяют автомобили, — говорит министр экологии Швеции Каролина Ског. — Сейчас рынок начал развиваться, и у нас появился хороший выбор моделей».
Выплаты шведское Министерство по охране окружающей среды начнет производить в феврале.
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