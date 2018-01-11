Евросоюз инвестирует миллиард евро в создание собственного суперкомпьютера

В Евросоюзе в рамках совместного проекта планируют создать к 2020 году европейский суперкомпьютер.

Об этом сообщил в четверг вице-президент Еврокомиссии по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип, передает Укрінформ.

“Суперкомпьютеры служат двигателем для усиления цифровой экономики. Это жесткие гонки, и ЕС отстает. У нас нет суперкомпьютеров, которые бы входили в десятку в мировом рейтинге. С этой инициативой мы стремимся, чтобы европейские исследователи и компании имели бы мировой передовой суперкомпьютер к 2020 году”, – заявил вице-президент Еврокомиссии.

Как отмечается, задачей европейского суперкомпьютера является создание технологий искусственного интеллекта для их применения в сферах здравоохранения, возобновляемой энергетики, кибербезопасности и инжиниринга.

Планируется, что инвестиции для реализации проекта могут составить до одного миллиарда евро.