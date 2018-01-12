ГФС напомнила о новых правилах налогообложения товаров, ввозимых в ручной клади

С 1 января 2018 г. изменились правила налогообложения товаров, ввозимых физлицами на таможенную территорию Украины в ручной клади или в багаже.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«С 1 января 2018 года изменились правила налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Речь идет об изменениях в налогообложении НДС. Правила по уплате ввозной пошлины по ставке 10% остались в действующей редакции Таможенного кодекса Украины (статья 374)», – говорится в сообщении.
В ГФС отмечают, что не облагаются налогом на добавленную стоимость операции по ввозу товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, физическим лицом, которое отсутствовало в Украине более 24 часов и которое в “въезжает в Украину не чаще одного раза в течение 72 часов. То есть речь идет о фактических временных ограничениях, в то время как “безналоговый” порог в 500 евро остается без изменений. Также не облагается налогом ввоз товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 50 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, физическим лицом, которое отсутствовало в Украине менее 24 часов или въезжало в Украину чаще одного раза в течение 72 часов.
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Вместе с тем, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу товаров является суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 500 евро, при этом базой налогообложения является часть их суммарной фактурной стоимости, превышающей эквивалент 500 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате. Также облагаются налогом суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, но физическое лицо, которое перемещает товар, отсутствовало в Украине менее 24 часов или въезжало в Украину чаще одного раза в течение 72 часов. Базой налогообложения в данном случае является часть суммарной фактурной стоимости таких товаров, превышающей эквивалент 50 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате.
Правила налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами через воздушные пункты пропуска на государственной границе Украины, не менялись. Беспошлинный порог составляет 1000 евро. Если суммарная фактурная стоимость ввозимых товаров превышает эквивалент 1000 евро, то в этом случае уплачивается налог на добавленную стоимость. При этом базой налогообложения является часть суммарной фактурной стоимости, превышающей эквивалент 1000 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате.
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