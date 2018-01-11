Бразилия может стать мировым центром ветровой энергетики

Постоянные ветры обеспечивают Бразилии самый высокий в мире коэффициент мощности ветрогенераторов — 39%. По планам властей, суммарная мощность ветровых установок достигнет в стране 19 ГВт к 2026 году. А компания Voltalia уже сейчас предлагает рекордно низкую цену на энергию ветра — $29,82 за 1 МВт*ч, пишет Bloomberg.

На северо-востоке Бразилии есть не только отели и дикие пляжи, но и бризы, способные вырабатывать самое дешевое электричество в мире. Французская компания по производству возобновляемой энергетики Voltalia собирается построить в Серра-Бранке сразу несколько ветровых электростанций, которые будут предлагать бразильцам электроэнергию по небывало низкой цене.

Уже сейчас общая мощность ветровых установок Бразилии достигает 11 ГВт, и страна занимает пятое место на мировом рынке ветровой энергетики. Но ее потенциал гораздо больше: постоянные ветры обеспечивают Бразилии коэффициент мощности 39% — самый высокий в мире. Поэтому планы довести мощности ветровых установок до 19 ГВт к 2026 году кажутся вполне реальными.

Две ветровые установки Voltalia входят в пятерку наиболее эффективных в стране (60,8% и 58,4%). В прошлом месяце компания выиграла два государственных тендера на поставку электроэнергии с пяти своих проектов общей мощностью 155 МВт. Voltalia предложила рекордно низкую цену: $29,82 за 1 МВт*ч. Компания собирается инвестировать $268 млн в строительство этих объектов. По первому контракту, проекты уже к 2020 году должны быть интегрированы в общую энергосистему. Второй контракт предполагает подключение объектов к декабрю 2022 года.

В целом, Voltalia планирует достигнуть 1000 МВт установленных мощностей. Скорее всего, компания примет участие еще в одном тендере в апреле. «Аппетит приходит во время еды», — объяснил официальный представитель Voltalia в Бразилии Роберт Кляйн.