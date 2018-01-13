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Зарубежные студенты приносят британской экономике в 10 раз больше, чем государство тратит на них

Зарубежные студенты приносят британской экономике в 10 раз больше, чем государство тратит на них

Вклад иностранных студентов в экономику Великобритании в 10 раз превышает расходы, которые страна несет, принимая их у себя, свидетельствует исследование консалтинговой компании London Economics, подготовленное для британского Института политики в сфере высшего образования (Higher Education Policy Institute, HEPI).

London Economics изучила издержки и выгоды государства, связанные с приездом в страну 231 тыс. иностранных студентов в 2015-2016 учебном году.

Согласно результатам исследования, каждый ежегодный набор зарубежных студентов приносит Великобритании экономические выгоды в размере порядка 22,6 млрд фунтов стерлингов ($30,5 млрд). Показатель включает плату за обучение и расходы студентов на проживание, а также другие расходы, связанные с их пребыванием в стране в период обучения.

Расходы, которые Великобритания несет, принимая у себя иностранных студентов, составляют порядка 2,3 млрд фунтов в расчете на ежегодный поток, свидетельствуют оценки London Economics.

Таким образом, ежегодный набор зарубежных студентов за период их обучения в Британии обеспечивает чистый положительный экономический эффект в размере более 20 млрд фунтов, или 310 фунтов в расчете на каждого гражданина страны.

Поток иностранных студентов, прибывших в Великобританию в 2015-2016 учебном году, включал 58,96 тыс. граждан стран Евросоюза и 172,105 тыс. студентов из других государств, наибольшая группа которых прибыла из Китая.

Экономическая выгода от размещения каждого студента из стран ЕС в среднем составляет 87 тыс. фунтов в течение всего периода обучения, расходы государства – 19 тыс. фунтов. В случае других государств эти показатели равняются в среднем 102 тыс. фунтов и 7 тыс. фунтов, свидетельствует исследование.

По материалам Finance.UA
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