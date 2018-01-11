В Испании женщина в пироге нашла чек на кругленькую сумму - СМИ

Чек на сумму 9 тысяч евро нашла жительница муниципалитета Роперуелос-дель-Парамо в Испании после того, как разрезала праздничный “пирог волхвов”.
Об этом сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на Europa Press.
Позже оказалось, что таким образом решила отблагодарить своим клиентам кондитерская фабрика Conrado. Она ежегодно прячет в своей продукции чеки на круглые суммы.
Катно Фернандес приобрела три “пирога волхвов” ко дню Богоявления, который в католицизме связывают с евангельскими событиями после Рождества Христова. Этот праздник католики отмечают 6 января, когда православные празднуют Сочельник. Два пирога женщина подарила, а один оставила себе. Именно в нем она нашла чек на крупную сумму.
Идею прятать денежные подарки в выпечку владельцы Conrado впервые воплотили в жизнь в 2009 году. Тогда они подарили 500 евро. Из года в год размер вознаграждения рос и к 2018 году достиг почти 10 000 евро.
В Испании “пирог волхвов” имеет форму короны, украшенной яркими фруктами, символизирующими драгоценные камни. В день Богоявления пирог делят на несколько частей в зависимости от числа гостей за столом. Считается большой удачей, когда кому-то из присутствующих за столом достается кусок пирога с “сюрпризом”.
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