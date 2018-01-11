Порошенко рассказал, насколько увеличился украинский экспорт в Ливан

Во время встречи с послами иностранных государств Президент Украины Порошенко обсудил с послом Ливанской Республики Али Дахери перспективы развития сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической сфере.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко заявил, что считает Ливан важным торговым партнером для Украины в Ближневосточном регионе и с удовлетворением отметил увеличение украинского экспорта в Ливан на 25% в 2017 году.

В феврале Украина выйдет на рынки 42 стран. Присоединение нашей страны к конвенции Пан-Евро-Мед поспособствует росту экспорта.